Prefeito de Holambra participa de lançamento do Programa Bolsa Empreendedor

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, esteve nesta sexta-feira em São Paulo para acompanhar o lançamento do Programa Bolsa Empreendedor, do Governo do Estado. A iniciativa tem o objetivo de apoiar os autônomos informais em situação de vulnerabilidade, oferecendo qualificação, formalização e bolsa-auxílio de R$ 1.000, paga em duas parcelas.

A ação é aberta aos desempregados ou informais, mas a prioridade, segundo o Governo Paulista, é para mulheres, jovens, negros, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência.

Para a região de Campinas foram disponibilizadas mais de 11 mil vagas. Os interessados devem acessar o site www.bolsadopovo.com.br até o dia 19 de setembro. A divulgação dos selecionados será realizada no dia 22.

“Trata-se de mais uma ação importantíssima que irá impulsionar novos empreendimentos e tirar autônomos da informalidade”, pontuou Capato. “Neste momento de retomada econômica, é fundamental auxiliar quem mais precisa e este programa trabalha em diversas frentes: fornecendo auxílio financeiro, qualificação e formalização.”