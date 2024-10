Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, é internado na UTI após atendimento de emergência

Na noite de 12 de outubro, por volta das 23h30, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, foi internado na UTI do Hospital Municipal Walter Ferrari após ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um quadro de bradiarritmia, um ritmo cardíaco anormalmente baixo. Durante o atendimento inicial, os batimentos cardíacos de Gustavo foram registrados em apenas 42 por minuto.

Há alguns anos, o prefeito passou por uma cirurgia cardíaca no Instituto do Coração (InCor) da USP, em São Paulo, para tratar de problemas relacionados ao coração. Apesar do susto, o estado de saúde de Gustavo Reis é estável.