Prefeito de Pedreira, secretários e assessores municipais estiveram reunidos com a Diretoria do SEBRAE-SP

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, Rafinha Cavenaghi, Vereador Municipal, Carlos Henrique Araújo, Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano, Alessandro Luis de Godoy (Mole), Secretário de Turismo, Rodolfo Firmino de Souza Rossetti, Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Marcelo Ancona, Assessor Municipal e Eduardo Pazini, Coordenador Defesa Civil, estiveram no último dia 10 de fevereiro, em São Paulo, reunidos com a Diretoria do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Segundo informou o Prefeito Fábio Polidoro, durante o encontro foram apresentadas propostas para viabilizar a vinda de projetos e incentivos aos empreendedores pedreirenses. “O SEBRAE oferece conhecimentos operacionais e técnicos para que micro e pequenas empresas se fortaleçam no mercado. Isso é feito por meio de cursos, palestras, programas e outros, com o intuito de fomentar o empreendedorismo”, destacou o Prefeito de Pedreira que na ocasião agradeceu os diretores do SEBRAE pela recepção.