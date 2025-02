PREFEITO E VEREADORES VISITAM ESTRUTURA DA SALUSMED

Empresa passa a ser o novo convênio médico de servidores municipais do Executivo e Legislativo.

O Prefeito Ricardo Cortez, os vereadores Claudia Pinho Lalla, Douglas Inaba, Guilherme Ferreira e Cidinha Gagliardi, junto à representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos e a equipe de Recursos Humanos da Prefeitura estiveram em Campinas nesta sexta-feira (31), para conhecer a estrutura do novo convênio médico que vai atender os servidores municipais do legislativo e executivo, a Salusmed.

A visita, foi acompanhada pelo proprietário da rede Adilson Bonatto e pelos diretores médicos Dr. Sergio Matuda e Dr. Fabio Rossi em quatro importantes estabelecimentos que vão atender aos servidores, um deles é o Hospital do Coração de Campinas (HCOR), especialista no diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares e neurovasculares, que conta com tecnologia de ponta e possui hoje duas unidades – a ambulatorial (consultas) e a hospitalar, que possui ainda centro cirúrgico, setor de hemodinâmica, consultórios, salas de procedimentos, UTI e apartamentos.

Outra importante unidade é o renomado Instituto Médico Matuda, que conta com uma estrutura de 2.200m²m mais de 106 profissionais em 28 especialidades e ainda, um Instituto de Imagem dentro da Clínica para garantir um atendimento eficiente no tratamento. O prefeito, vereadores e a equipe também estiveram no Pronto Socorro Santé e na Clínica Digimax de medicina, especialista em serviços de radiologia e diagnóstico por imagem.

O prefeito Ricardo Cortez agradeceu a recepção e ressaltou ainda que a empresa também está credenciada aos principais prestadores de serviços do município e da região.

A sessão de licitação, foi realizada em dezembro de 2024 no portal de Pregão Eletrônico da BBMNET e o serviço, passará a valer a partir de 18 de fevereiro