Prefeito e vice-prefeito assinam convênio que prevê atividade delegada da Polícia Militar no município

Na tarde desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel assinaram o convênio que prevê a realização de atividade delegada da Polícia Militar no município. O documento será formalizado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo para entrar em vigor, o que deve ocorrer ainda em fevereiro.

O convênio pode ser realizado após aprovação pela Câmara Municipal, em dezembro passado, de dois projetos de leis complementares referente à atividade delegada paga a policiais militares do Estado fora do turno normal de trabalho pela Prefeitura e da DEAC (Diária Especial por Atividade Complementar) para guardas civis municipais.

“É um reforço necessário que o município terá, a fim de que pontos já conhecidos sejam monitorados mais de perto por homens e mulheres que integram a Polícia Militar de Mogi Guaçu e que já conhecem tão bem a cidade. Teremos um cronograma de trabalho que será acompanhado de perto pelo nosso vice-prefeito”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O valor da gratificação a ser paga pelo município a policiais e guardas em atividade delegada será de 150% da Ufesp (unidade fiscal estadual), equivalente a R$ 37,02, valor de 2025, por hora trabalhada (para coronel, tenente-coronel, major, capitão, 1º e 2º tenentes e aspirante a oficial, da PM, classe especial, subinspetores, inspetores e subcomandantes, da GCM); e 142% para subtenente, 1º, 2º e 3º sargentos, cabo e soldado, da PM, e 1ª e 2ª classes da GCM e agentes de trânsito, por hora trabalhada.

Os agentes poderão trabalhar até oito horas contínuas em atividade operacional, fora da jornada normal de trabalho, observando o limite mensal de, no máximo, cinco diárias. “Nós vamos fazer um levantamento das principais ocorrências na cidade para que esse reforço de efetivo nas ruas seja feito de uma forma de priorizar a segurança da população em geral”, informou o vice-prefeito.

A assinatura do convênio foi acompanhada pelo tenente-coronel Antonio Roberto Catossi Júnior, comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar do Interior de Mogi Guaçu, e pelo capitão PM Luis Gustavo Tuckumantel, comandante da 1ª Cia.