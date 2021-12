Prefeito entrega cestas básicas para as famílias dos alunos da APAE

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participou na manhã de quarta-feira (15), da festa de encerramento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Acompanhado da primeira-dama, Ana Paula de Sousa, do vice-prefeito, Adézio Dias, do presidente da câmara dos vereadores, Adauri Donizete da Silva e de outros vereadores, o prefeito presenteou alguns alunos da instituição e acompanhou apresentações musicais realizadas para os alunos. Durante sua fala, o prefeito aproveitou a oportunidade de reafirmar o compromisso da atual administração com a instituição. “Esse ano, depois de muito tempo, conseguimos aumentar o valor do repasse feito pela prefeitura para a APAE. Agora, o valor do repasse foi triplicado, passando para R$ 15 mil ao mês. Isso mostra que estamos comprometidos e reconhecemos a importância da instituição para a população coelhense”. Cesta básica No evento, Dr. Zeedivaldo surpreendeu os pais dos alunos da APAE, informando que seriam entregues cestas básicas para todas as famílias dos alunos matriculados na instituição. Ao todo, 80 famílias foram beneficiadas e receberam as cestas.