Prefeito Fábio Polidoro decreta “Luto Oficial” pelo falecimento de Oswaldo Domingues da Cunha

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro através do Decreto Nº 3.945 de 27 de fevereiro, declarou “Luto Oficial” por 3 (três) dias, pelo falecimento de Oswaldo Domingues da Cunha, ex-atleta profissional de Futebol, Industrial, Comerciante, Assessor de Gabinete e Assessor Municipal Esportivo nas Escolinhas de Futebol.

No documento o Prefeito Fábio Polidoro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei, considera o falecimento do atuante e incansável Oswaldo Domingues da Cunha, deixou um grande legado de amizade e trabalho, como Cidadão e como Profissional exemplar e querido por todos, prestando grandes serviços ao Município e, consequentemente, à sua população, sua história de vida, como esposo, pai e, pessoa íntegra, sensata, proba, justa, comprometida com as causas públicas, bem como a relevância dos bons serviços prestados ao Município, tendo sido um defensor dos interesses humanitários da Comunidade e desempenhado um trabalho notável nas funções especificadas, deixando muitos ensinamentos e, dignamente enobrecendo a vida pública. “Considerando a dor de familiares, amigos e companheiros de jornada, que o terá sempre na memória, por tê-lo conhecido e compartilhado de sua presença, por isso, tendo sua morte gerado profundo pesar e sentimento de solidariedade.

Para o Prefeito Fábio Polidoro é dever do Poder Público render justas homenagens àqueles que, com seu trabalho, exemplo e dedicação, contribuíram com o máximo respeito para o bem-estar da Coletividade. “Como jogador de futebol (1960-1971), Oswaldo Cunha elevou o nome do Município ao atuar pelo Guarani de Campinas, São Paulo Futebol Clube, Sport Club Corinthians Paulista, Seleções Paulista e Brasileira e América Mineiro; Como industrial (sócio-proprietário da Cerâmica Santa Clara); Proprietário da Lanchonete da Rodoviária, por um longo período; Assessor de Gabinete (01/04/1995 a 31/03/2005) e Assessor Municipal Esportivo (01/04/2005 a 31/01/2019), tendo trabalhado fortemente na formação de atletas nas Escolinhas de Futebol da Municipalidade”, concluiu o Prefeito de Pedreira.