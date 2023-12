Prefeito Fábio Polidoro e o Assessor Esportivo Wagner Palmieri participam de posse do novo Ministro do Esporte

Na última semana durante sua viagem a Brasília, onde esteve reunido com diversos deputados federais e viabilizando recursos para o desenvolvimento de importantes projetos para a população pedreirense, o Prefeito Fábio Polidoro e o Assessor Esportivo Wagner Palmieri, estiveram participando da solenidade de posse do novo Ministro do Esporte André Fufuca.

“No decorrer da cerimônia tivemos a oportunidade de conversar com Michelle Moysés Melul Vinecky, Diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte – DPPIE, com a Secretaria Estadual de Esporte de São Paulo, através do Professor Georgios Stylianos Hatzidakis, com o Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paulo Maciel e seu Gerente de Esportes e Relações Institucionais Emerson Luiz Appel e com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo Carlos Augusto Vianna. Em breve teremos boas novidades para o esporte de Pedreira”, destacou na ocasião o Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro.