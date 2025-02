Prefeito Fábio Polidoro e Secretário Alessandro Luis de Godoy participaram de Ato Solene em Comemoração aos 190 Anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

O Memorial da América Latina foi palco de um importante evento para a história da política do Estado de São Paulo. Na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o Auditório Simón Bolívar foi o cenário do Ato Solene em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

O Prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, esteve participando da solenidade acompanhado pelo Secretário de Governo Alessandro Luis de Godoy (Mole), atendendo convite do Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado André do Prado.

A cerimônia, contou com a presença de autoridades e representantes da política paulista, celebrando a trajetória de uma das instituições mais importantes do Estado, que ao longo de quase dois séculos tem desempenhado um papel fundamental na construção legislativa e no fortalecimento da democracia. Durante o evento, foi realizada uma série de homenagens, relembrando momentos históricos da ALESP e destacando os avanços e desafios enfrentados ao longo de sua história.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, criada em 1835, tem sido um pilar de atuação política e democrática, sendo um símbolo da representação popular e da atuação legislativa voltada para os interesses e o bem-estar da população paulista. Ao longo de sua longa trajetória, a ALESP esteve presente em momentos cruciais para o desenvolvimento do Estado e do Brasil, sendo uma instituição que não apenas legisla, mas também exerce funções de fiscalização e controle, além de ser um importante canal de diálogo entre o poder público e a sociedade.