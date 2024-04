Prefeito Fábio Polidoro e Secretário de Segurança Dr. Licurgo Nunes Costa homenagearam Guardas Municipais por conduta em defesa da sociedade

Na quarta-feira, 24 de abril, nas dependências do Paço Municipal, o Prefeito Fábio Polidoro e o Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, realizaram uma justa homenagem a equipe de Guardas Municipais pelo comprometimento durante conduta em defesa da sociedade.

No dia 1º de abril, por volta das 18h20, o Centro de Atendimento e Despacho (CAD) com o GM Dalarme, recebeu uma ligação informando uma ocorrência de roubo a residência na Rua Maestro Carlos Gomes, Jardim Morumbi, onde 4 (quatro) indivíduos haviam subjugado a vítima com violência e ingressaram no interior da casa. As viaturas de plantão da Guarda Municipal, equipes do Inspetor Jonas e GM Rodrigues, e do Subinspetor Oliveira e GM Junior Silva, foram imediatamente ao local dos fatos. Agindo com rapidez, depararam com a ação em curso pelos delinquentes, situação extremamente delicada, difícil e perigosa, mas conseguiram êxito em frustrar a continuidade do crime dando voz de prisão aos dois autores ainda no interior da residência, em que dois haviam empreendido fuga, sendo que um deles, com a ajuda de populares, foi detido nas proximidades. Com a situação controlada, os três delinquentes foram apresentados no Plantão Policial de Jaguariúna, logo após a Polícia Militar logrou êxito em fazer a detenção do quarto indivíduo que estava foragido.

“Através do prático aprendizado e da experiência adquirida no exercício das suas atividades, o Guarda Municipal que está na linha de frente contra o avanço da criminalidade, obtém o poder de percepção e faculdade sensorial que vai além dos cinco sentidos habituais para captar detalhes fundamentais na prevenção ou repressão de crimes”, destacou na oportunidade o Secretário de Segurança Dr. Licurgo Nunes Costa.

“Nossa homenagem e os parabéns pelo serviço prestado aos Guardas Municipais: Inspetor Jonas, Subinspetor Oliveira, GM Rodrigues, GM Junior Silva e GM Dalarme, por agirem com perspicácia, coragem e amor a causa pública, principalmente pela conduta digna de ser assimilada por seus pares e reconhecimento de seus superiores, pelo comprometimento ao trabalho em defesa da sociedade”, enfatizou durante o encontro no Gabinete do Paço Municipal o Prefeito Fábio Polidoro.

O Ato Normativo nº 002/2024 foi assinado pelo Prefeito Fábio Polidoro, Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa e pelo Comandante José Marcial Saballo.