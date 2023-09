Prefeito Fábio Polidoro esteve reunido com a Deputada Estadual Marta Costa

Acompanhado de Gabriel Coelho, do Pastor Setorial da Assembleia de Deus Ministério Belém Alexandre Frem, do Pastor Cidiclei Coelho, e com Pedrinho Frem, o Prefeito Fábio Polidoro esteve na segunda-feira, 25 de setembro, reunido com a Deputada Estadual Marta Costa.

Durante o encontro foram debatidos diversos assuntos de interesse da população de Pedreira, com destaque para a viabilização de emenda parlamentar para custeio da saúde. “Mais uma vez a Deputada Marta Costa mostrou que é uma amiga de nosso Município e estará em breve encaminhando recursos da a Rede Municipal de Saúde”, enfatizou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Marta Costa iniciou sua vida pública como Vereadora da cidade de São Paulo e permaneceu por três mandatos. Chegou a ser suplente do Senador Aloysio Nunes. Durante seus mandatos como Vereadora foi presidente de diversas comissões, teve diversos projetos de lei transformados em lei na capital e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente na mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo. Foi eleita para seu primeiro mandato como Deputada Estadual por São Paulo nas eleições estaduais de 2014 e reeleita em 2018.

“Foi uma alegria muito grande receber a visita do Prefeito Fábio Polidoro, acompanhado dos pastores Alexandre, Cidiclei, Alexandre e do Pedrinho, que deixar meu comprometimento com a população pedreirense que estarei trabalhando na viabilização de recursos para o custeio da saúde”, ressaltou a Deputada Estadual Marta Costa.