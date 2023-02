Prefeito Fábio Polidoro participa da apresentação do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023

A Band Mais TV, com sede em Campinas, promoveu, na quinta-feira, 09 de fevereiro, um café da manhã com prefeitos de cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), entre eles o Prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, tendo como objetivo realizar a apresentação do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, que premia os municípios que cumprem boas práticas de gestão.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

O café da manhã contou com a presença do diretor geral da Band Mais TV, Cláudio Giordani, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad, o presidente executivo do Instituto Aquila, Raimundo Godoy, além de prefeitos de 30 cidades. “Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila, para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.