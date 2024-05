Prefeito Fábio Polidoro participa de solenidade de posse das novas secretárias de Políticas para a Mulher e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

As novas secretárias de Estado de São Paulo para as políticas públicas voltadas às mulheres e à população em situação vulnerável tomaram posse em solenidade no Palácio dos Bandeirantes na segunda-feira, 6 de maio.

Valéria Bolsonaro (Políticas para a Mulher) e Andrezza Rosalém (Desenvolvimento Social) foram apresentadas pelo Governador Tarcísio de Freitas, que destacou o trabalho desenvolvido pelas duas áreas e a importância das lideranças femininas na gestão paulista.

O Prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, esteve participando da cerimônia e na ocasião parabenizou o Governador Tarcísio de Freitas pela nomeação das novas secretárias estaduais. “Valéria Bolsonaro é uma grande amiga de Pedreira, desde que assumiu como Deputada Estadual sempre esteve presente e acompanhando de perto os projetos desenvolvidos, além de viabilizar recursos para diversas áreas, beneficiando assim a população. Andressa Rosalém durante nosso encontro colocou a Secretaria de Desenvolvimento Social a disposição para aplicar em Pedreira os projetos oferecidos pelo Governo do Estado”, ressaltou na ocasião.

Valéria Bolsonaro assumiu a Secretaria de Políticas para a Mulher no dia 10 de abril, em sucessão a Sonaira Fernandes, que liderava a pasta desde a criação, em janeiro de 2023. Formada em biologia, Valéria atuou como professora na rede pública por mais de 30 anos e exercia mandato de deputada estadual pela segunda vez.

Na pasta do Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém ocupa a vaga deixada por Gilberto Nascimento Junior desde o dia 26 de abril. De perfil técnico, ela chefiou a Secretaria do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no Governo do Espírito Santo entre 2017 e 2018. Mestre em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Andrezza Rosalém já atuou junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (Pnud), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial.