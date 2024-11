PREFEITO GUSTAVO REIS APRESENTA ‘FESTIVAL JAGUARIÚNA 70’ COM PRESENÇAS DE ARTISTAS

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebeu na manhã desta terça-feira (12) duas das seis atrações musicais que se apresentarão no “Festival Jaguariúna 70, um show de solidariedade”, que será realizado nesta quinta e sexta-feira, dias 14 e 15 de novembro, no Parque Santa Maria, com entrada gratuita. Em café da manhã realizado na Fazenda da Barra, o prefeito concedeu entrevista à imprensa e influenciadores ao lado da dupla Lucylla e Lucyana e do trio Os Decris.

Os artistas aproveitaram a oportunidade e fizeram um “aquecimento” dos shows que vão apresentar no festival. As duas atrações doaram integralmente seus cachês. O Festival Jaguariúna 70 comemora os 70 anos do município e é em prol do Lar Feliz, entidade de Jaguariúna que acolhe e cuida de crianças em vulnerabilidade.

Os três irmãos que formam o grupo Os Decris deram uma pequena demonstração do poder de suas vozes e embalaram algumas canções que irão apresentar na abertura do festival, no dia 14, às 19h. O trio mistura o melhor do sertanejo, música latina, pop, clássicos da MPB e músicas autorais.

Já a dupla Lucylla e Lucyana tem um repertório voltado ao sertanejo “raiz”, com músicas atuais e mais antigas, além de composições próprias. Elas também anunciaram que lançarão músicas de autoria da dupla “em primeira mão” no show em Jaguariúna, no dia 15, às 20h.

O festival também contará com as apresentações do cantor Paulo Ricardo, um ícone da geração dos anos 1980 e 1990 e ex-líder da banda de pop rock RPM. Outra atração especial também será George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha, que também fez sucesso nos anos 80. Além deles, o evento ainda terá Mateus e Cristiano e a cantora Paula Falcão. (Confira a programação completa abaixo)

“É uma alegria muito grande poder realizar esse evento que comemora os 70 anos de Jaguariúna e também ajuda o Lar Feliz, entidade de nosso município que cuida de mais de 50 crianças em vulnerabilidade. É uma causa muito nobre. Por isso, quero agradecer aos artistas que doaram seus cachês, aos patrocinadores, que nos proporcionaram condições de realizar esse grande evento sem gastar nenhum centavo público, e a toda a nossa equipe da Secretaria de Turismo e Cultura. Esperamos todos no Parque Santa Maria, nesta quinta e sexta-feira”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

O café da manhã contou com as presenças de jornalistas e influenciadores, além do vereador Menezes do Canil, da secretária de Gabinete e de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria Emília Peçanha de Oliveira, e do casal Paul Van Opstal e Jill Ann Van Opstal, fundadores do Lar Feliz.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Festival Jaguariúna 70 foi lançado oficialmente no último dia 22 de outubro e faz parte da programação em comemoração aos 70 anos da cidade.

O evento será inteiramente patrocinado pela iniciativa privada, sem usar recursos públicos e será em prol do Lar Feliz de Jaguariúna, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

O evento é patrocinado por: Jaguar Plásticos, Alea, UniFAJ, Ceaflor, Band FM Campinas e Nativa FM. Os artistas também contribuem com o evento, doando total ou parcialmente seus cachês.

PROGRAMAÇÃO

Parque Santa Maria

DIA 14/11

19h – Os Decris

21h – George Israel (do Kid Abelha)

23h – Mateus e Cristiano

DIA 15/11

18h – Paula Falcão

20h – Lucylla e Lucyana

22h – Paulo Ricardo

Fotos: Ivair Oliveira