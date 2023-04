PREFEITO GUSTAVO REIS PEDE AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE E VICE-PREFEITA RITA BERGAMASCO ASSUME CARGO TEMPORARIAMENTE

Reportagem: Susi Baião

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), pediu afastamento do cargo por motivo de saúde e a vice-prefeita, Rita Bergamasco ( MDB), assume o comando interino do Município. O ato de transmissão do cargo foi realizado pelo prefeito, na manhã desta sexta-feira(28), no Paço Municipal e contou com a presença de autoridades da cidade, vereadores, familiares e amigos. Nos próximos dias, Reis irá fazer uma cirurgia no coração. E a princípio a prefeitura ficará nas mãos de Rita no período de 2 a 19 de maio.

“Muitas vezes desafiamos o tempo e ultrapassamos limites. Mas às vezes a parada é obrigatória e necessária para seguirmos em frente ainda mais fortes e renovados”, disse Gustavo Reis. “Tenho absoluta certeza que tudo ocorrerá como o planejado. A cirurgia será bem-sucedida e minha recuperação cumprirá o rigor estabelecido pela equipe médica. Enquanto isso, Jaguariúna estará sendo cuidada pelas excelentes mãos da minha amiga Rita Bergamasco”, completou.

No seu terceiro mandato como prefeito, essa é a primeira vez que ele deixa o cargo. E também é a primeira vez na história de Jaguariúna que uma mulher ocupa o cargo de prefeita . Para Rita é uma honra e uma grande satisfação assumir as ações municipais.

“É um momento importante, não tenha dúvida, acho que não é o momento de tanta comemoração porque temos o nosso prefeito precisando cuidar da saúde dele. Tenho certeza que a recuperação dele será muito rápida.

Enquanto isso nós vamos cuidar da cidade para ele, com toda a equipe, com toda a responsabilidade que a gente tem. A população de Jaguariúna não pode ficar sem ajuda, sem ser atendida, sem ser ouvida e vamos continuar fazendo isso como Gustavo faz e a gente vai tentar corresponder o máximo possível as expectativas para que a hora em que ele voltar a cidade esteja tudo em ordem,” ressaltou Rita.

“Eu sou filha dessa cidade, nasci aqui, cresci, me formei, trabalhei, vou completar 40 anos de serviço público e é uma honra, estar assumindo como a primeira mulher a assumir a prefeitura de Jaguariúna,” completou.

Currículo

Rita de Cássia Siste Bergamasco tem 64 anos e é filiada ao MDB. Nascida em Jaguariúna, é formada em Serviço Social, foi vereadora na cidade por dois mandatos (2009 a 2012 e 2013 a 2016) e secretária municipal de Assistência Social (1989 a 2008). Também foi secretária de Meio Ambiente na gestão de Gustavo Reis, cargo que agora será ocupado interinamente pela servidora Luciana Carla Ferreira de Souza.