Prefeito Gustavo Reis reúne empresários de Jaguariúna para falar sobre a prevenção ao coronavírus

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, reuniu nesta quarta-feira, dia 18 de março, representantes de empresas do setor industrial de Jaguariúna para tratar dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus e ações de prevenção. Cerca de 50 pessoas participaram do encontro, realizado na Prefeitura. A reunião também foi transmitida ao vivo pelo Facebook.

Gustavo Reis abriu o encontro e fez um balanço das medidas tomadas pela Prefeitura até o momento para o combate na disseminação do Covid-19, entre elas a edição do decreto que Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e estabelece uma série de medidas e orientações para o combate à disseminação da doença. Outro decreto também autoriza o servidor público municipal com mais de 60 anos a permanecer em casa durante o expediente regular de trabalho.

O prefeito pediu o emprenho dos representantes das empresas para que reforcem as medidas de prevenção junto aos funcionários e que evitem a vinda de executivos das companhias de outros países. “Também pedimos que ajudem a divulgar as informações sobre o combate ao coronavírus. A Prefeitura criou um hotsite exclusivo com essas informações e também tem um aplicativo que possibilita o usuário marcar consultas na rede municipal de saúde sem sair de casa”, explicou o prefeito.

Os secretários Valdir Oliveira (Desenvolvimento Econômico e Social), Maria do Carmo de Oliveira Pelisão (Saúde) e Fabiano Urbano (Negócios Jurídicos) também participaram do encontro, realizado em ambiente externo e arejado e com espaço de no mínimo dois metros entre os convidados, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do vírus. No final, o encontro foi aberto para perguntas e esclarecimentos.