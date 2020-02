OR – Prefeito Hamilton Bernardes e vice-prefeito Fábio Polidoro reuniram-se com a diretoria e associados do Sindilouça

O prefeito Hamilton Bernardes Junior e o vice-prefeito Fábio Polidoro recepcionaram, no Gabinete do Paço Municipal, membros da diretoria e associados do Sindilouça – Sindicato da Indústria da Cerâmica da Louça de Pó de Pedra, da Porcelana e da Louça de Barro do Estado de São Paulo – na manhã da quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020.

Durante o encontro foram discutidos diversos assuntos de importância para o setor da Cerâmica em Pedreira, com destaque para a renovação do processo Antidumping de Louça de Mesa.

“O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, prorrogou o direito antidumping definitivo incidente sobre as importações brasileiras de objetos de louça para mesa, originárias da China, por um período de até cinco anos.

Com a medida, as empresas brasileiras de porcelana garantem sua sobrevivência no concorrido mercado”, informou na oportunidade o presidente do Sindilouça Paulo Roberto Defendi.

Para o vice-prefeito Fábio Polidoro, o setor de porcelana ainda é responsável por uma boa arrecadação municipal. “A porcelana está entre os três setores que mais geram impostos no município e assim estamos à disposição dos empresários para apoiarmos projetos que gerem renda e emprego”, enfatizou Polidoro.

O ex-presidente Ângelo Carmelo Consolo destacou que a luta para a valorização do setor é grande e árdua, porém, com o apoio dos associados do Sindilouça e do Poder Público, muito será conquistado e trará progresso para a cidade.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior cumprimentou o presidente Paulo Roberto Defendi e o ex-presidente Ângelo Consolo pela conquista do antidumping sobre as importações de objetos originários da China e colocou a Administração Municipal a disposição dos empresários para o desenvolvimento de projetos que qualifiquem os funcionários e possam gerar novos empregos.

“Os desafios são muitos, porém tenho certeza que todos estão preparados para superá-los e transformá-los em importantes investimentos”, concluiu Bernardes.