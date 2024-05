PREFEITO PAULO SILVA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS NA NOVA ESCOLA ESTADUAL

Com o compromisso de melhorar cada vez mais a Educação de Mogi Mirim, a Prefeitura promoveu na manhã desta segunda-feira (20), o ato de assinatura da ordem de serviço para que a empresa TM8 Construtora, vencedora do processo de licitação, possa dar início às obras da nova Escola Estadual do Jardim Linda Chaib, que será construída em terreno localizado à rua Padre José Joaquim de Oliveira Brazeiros, ao lado da UPA da Zona Leste. Os recursos para construção da nova escola virão de um convênio assinado em novembro do ano passado pelo prefeito Paulo Silva com a Secretaria Estadual de Educação para repasse de R$ 13,7 milhões, com a intermediação do deputado Barros Munhoz.

Com a presença de Paulo Silva e Munhoz, o ato de segunda-feira aconteceu no gabinete, na Estação Educação, e ainda reuniu o secretário de Obras e Habitação Popular, e de Serviços Municipais, Paulo Roberto Tristão; a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi; e a dirigente regional de ensino, Regina Navas, além de vereadores, demais secretários, servidores e convidados.

“É uma grande conquista. Um prédio grande, com 3.500 metros quadrados de área construída, e de período integral. Esse será o grande diferencial da escola para a Zona Leste”, destacou o prefeito. Segunda Ana Peruchi, a região da Zona Leste conta com quatro creches, quatro Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) e uma unidade de educação infantil, que atendem 2.400 alunos. “Considerando o ciclo II do 6º ao 9º ano e o ensino médio, e sendo integral, é um ganho para o município, já que ao longo do tempo, há a possibilidade desses alunos serem inseridos na nova escola”, apontou.

Para Regina Navas, ‘construção de escola é investir nas crianças, é investir no futuro’. “A educação é o que sustenta o cidadão de bem”, ressaltou. Maria Helena disse que a região necessitava de uma escola de período integral, o que dará a chance das mães poderem trabalhar. Ao receber os agradecimentos pelo empenho para que o Estado fizesse o repasse de recursos para o município, Munhoz foi enfático. “É mérito do governo Paulo Silva e de sua gestão. A conquista não é minha, a conquista é de vocês”, frisou.

De período integral e destinada a alunos de ensino fundamental e ensino médio, a nova escola terá dois pavimentos, 10 salas de aula, quadra coberta, laboratórios e espaço de pesquisa, leitura e informação, além de recepção, secretaria, cozinha, refeitório, diretoria, sala de professores, almoxarifado, cantina, sanitários e áreas para circulação interna. Será dotada de acessibilidade, com rampas de acesso com inclinação adequada, pisos táteis para orientação de pessoas com deficiência visual, portas com largura suficiente para a passagem de cadeiras de rodas, sinalização visual e tátil, corredores amplos, sanitários adaptados e outras necessidades.

PATRONA

Durante o ato, o prefeito Paulo Silva solicitou ao deputado que apresentasse um projeto de lei na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), que indicasse o nome da mogimiriana Amália Barros, deputada federal pelo estado de Mato Grosso e que faleceu há 10 dias, como patrona da nova escola, atendendo pedido da família. “Nome marcado pelo legado que deixou”, justificou o prefeito.

A mãe, Maria Helena, destacou que, para a família, é muito importante essa homenagem. “Ela que teve uma vida plena e intensa”. Mário Vedovello Neto, primo de Amália, esteve presente no ato e ressaltou que ela tinha uma paixão muito grande por Mogi Mirim. “Mesmo sendo deputada por Mato Grosso, Mogi Mirim era o amor da vida dela. Essa homenagem a manterá mais viva ainda no coração de todos”, citou. Munhoz prontamente assumiu o compromisso e afirmou que a homenagem era mais do que justa.