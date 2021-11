Prefeito recebe vereadores para discutir salário dos servidores públicos

O prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, se reuniu na manhã de terça-feira (23), com os vereadores para discutir a Equiparação salarial dos servidores públicos para o próximo ano.

A adequação salarial do funcionalismo municipal é uma promessa de campanha do prefeito e a intenção é que passe a valer à partir do início do próximo ano. O vice-prefeito, Adézio Dias Barboza, além do presidente da câmara de vereadores, Adauri Donizete da Silva e o vereadores, Sidney Barbosa Meris (Neysinho da Saúde), Cristiano Wagner Gomes (Wagnão da Ambulância), Paulo César Scholl, Marlon Aparecido Pereira e Salvador Figueredo de Souza, estiveram na reunião. O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. Fabiano Nantes e o procurador do município, Dr. Amaro Franco Neto, orientaram as ações que podem ser tomadas pelos vereadores.



Segundo o prefeito, “o intuito da reunião é discutirmos com todos os envolvidos, procuradores, vereadores, contabilidade, recursos humanos, a equivalência salarial dos funcionários públicos. Nossos funcionários estão há quase dez anos sem reajuste e precisamos fazer a equivalência dos salários”.

Além do salário do funcionalismo público, esteve em pauta as próximas ações do governo, que deverão ser autorizados, obras que serão executadas e pregões de compras que serão realizados, de acordo com os recursos orçamentários previstos para o próximo ano.