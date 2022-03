Prefeito recepciona bolsistas selecionados no programa ‘Bolsa Trabalho’

O prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, recepcionou na manhã desta terça-feira (8 ), os bolsistas selecionados através do programa ‘Bolsa Trabalho’. Acompanhado do vice-prefeito, Adézio Dias, do gerente do Banco do Povo, Jonathan Alyf Favere, o prefeito deu as boas-vindas e desejou um bom trabalho aos selecionados do programa. Representando o legislativo coelhense, estiveram presentes os vereadores Cristiano Wagner Gomes, José Jorge dos Santos, Paulo Cesar Scholl, Salvador Figueredo de Souza e Washington Wagner Lopes.

Ao todo, foram selecionados 80 bolsistas, que irão desempenhar diversas tarefas nos departamentos da prefeitura, como nas secretarias de saúde, educação, segurança pública e administração pública.

Assim como aconteceu na primeira turma de bolsistas, os 80 selecionados receberão da prefeitura uma cesta básica. “Assim como fizemos com os outros selecionados, nós vamos manter a entrega de uma cesta básica para vocês durante o período em que estiverem no programa”, informou o prefeito.

Os participantes do programa prestam serviços nos órgãos públicos, conforme direcionamento da prefeitura, realizam curso de qualificação profissional e recebem mensalmente a bolsa-auxílio de R$ 535,00 durante os 5 meses de programa.

Puderam se inscrever os trabalhadores desempregados, que não recebem Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

“Tenho um imenso prazer em acolhê-los. Podem contar conosco, somos colegas de trabalho e estamos aqui para prestar um bom serviço para a população”, finalizou Dr. Zeedivaldo

Qualificação

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção