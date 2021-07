Prefeito visita obras do CEMAAE

O Prefeito Paulo Silva visitou na última sexta-feira (16) as obras do CEMAAE (Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado).

No local, as equipes trabalham na manutenção do parque infantil e prosseguem com os serviços de pintura. O reservatório de água também recebe reparos.

Na ocasião, o Prefeito também teve um encontro com o representante da empresa Visafértil, Ulisses Girardi. A empresa e a unidade de ensino firmaram parceria para a implantação de uma cozinha experimental.

A previsão é que as obras sejam encerradas em aproximadamente 60 dias e que o espaço esteja completamente adaptado para receber os alunos.