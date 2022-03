PREFEITOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS LANÇAM GUSTAVO REIS COMO PRÉ-CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), conquistou um apoio de peso para uma possível candidatura a vice-governador do estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Reis recebeu o apoio unânime dos prefeitos presentes na reunião do colegiado realizada nesta terça-feira (15), em Valinhos.

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é composto por 20 municípios e reúne mensalmente representantes das cidades e do Governo do Estado, para a discussão de assuntos relativos ao desenvolvimento do conjunto de municípios.

O apoio a Gustavo Reis foi manifestado na abertura da reunião desta terça. O prefeito de Sumaré e vice-presidente do conselho, Luiz Dalben (Cidadania), pediu a palavra e falou sobre a necessidade de “unir a voz da região” em torno do nome de Gustavo na chapa do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

“Somos a segunda maior região metropolitana do estado e uma das maiores do Brasil. Nós temos que unir a nossa voz no ideal de ter representatividade no governo do Estado, no ideal de ter alguém na ponta da lança para que a gente alcance nossos objetivos. E a ponta da lança desse conselho é o Gustavo Reis, que deve ter nosso apoio para vice-governador do Estado”, afirmou Dalben.

O prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino (PP), também fez questão de defender o nome de Gustavo para a vaga de vice na chapa de Garcia. “O Gustavo é uma grande liderança, já demonstrou isso. É prefeito por três mandatos, é preparado, é um municipalista e conhece os pleitos dos municípios. Tenho certeza que, com o Gustavo, o Governo do Estado estará mais de portas abertas ainda para nossa região”, disse Felisbino.

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho (PSD), foi outro que manifestou ao microfone o apoio à candidatura de Gustavo Reis, assim como outros chefes do Executivo municipal presentes à reunião do Conselho de Desenvolvimento.

“Acho importante que, de fato, a gente faça valer a força da Região Metropolitana de Campinas. Agradeço muito as palavras e o apoio dos prefeitos, que servem de estímulo pra gente poder ter um desafio maior pela frente. Estou sempre à disposição para poder ajudar a região de Campinas”, disse Gustavo Reis.

O prefeito de Jaguariúna é um dos nomes indicados pelo MDB para compor a chapa ao governo do Estado junto com Rodrigo Garcia. Os outros nomes são do deputado estadual Jorge Caruso e da prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto.