Prefeitos eleitos da Região Metropolitana se reúnem em Campinas

O prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 18 de novembro, prefeitos eleitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Durante a reunião foram discutidos os projetos em andamento no Congresso Nacional. Também esteve presente o presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e atual prefeito de Santa Bárbara D’Oeste, Denis Andia.

O encontro teve como objetivo orientar os novos prefeitos e reforçar a importância do trabalho conjunto da RMC. A mudança tributária e a pandemia do novo coronavírus foram os principais assuntos discutidos. Também foram abordadas questões referentes à reforma tributária, financiamentos, emendas parlamentares e a PEC 529 do Governo do Estado.

Sobre a reforma tributária os prefeitos colocaram a importância da união dos municípios que são muito prejudicados na divisão dos recursos. A proposta é fazer uma simplificação dos impostos e garantir que não haja perda para os municípios que absorvem as responsabilidades com a população e ficam com o percentual menor na divisão dos recursos.

Como ponto de partida foram citados o ISS e o IBS, cuja alíquota de 25%, em caso de imposto único das três esferas de governo, na divisão o Estado fica com 13%, a União fica com 10% e o município com apenas 2%.

Em relação à pandemia da Covid-19, a orientação é para que os municípios mantenham suas campanhas de conscientização junto à população para o uso de máscaras e de álcool em gel e que evitem festas, pois o fator propagador da doença está naquele que não encara a pandemia com a seriedade necessária. Outra consideração foi a manutenção de estruturas na área de saúde para atender os casos de Covid.

Ao encerrar a reunião, o prefeito de Campinas e presidente da FNP, Jonas Donizette, desejou aos eleitos muita disposição para fazer o melhor para o interesse público. “Essa foi uma reunião de prefeitos eleitos, alguns reeleitos e tivemos oportunidade de ouvir histórias e trajetórias de vida de pessoas que disputaram a primeira eleição e ganharam e, outras, que disputaram cinco vezes para conseguir o pleito agora. Portanto, reforço que por caminhos diferentes, quando temos um ideal, com perseverança alcançamos o objetivo”.

Além do prefeito Jonas Donizette e do presidente do Conselho da RMC, Denis Andia, estiveram presentes na reunião os prefeitos de Americana, Chico Sardelli (PV); Cosmópolis, Junior Felisbino (PP); Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo (PSB); Hortolândia, Perugini (PSD); Itatiba, Thomas (PSDB); Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB); Morungaba, Marquinho de Oliveira (PSD); Nova Odessa, Leitinho (PSD); Pedreira, Hamilton Bernardes Junior (DEM); Santa Bárbara D’Oeste, Rafael Piovezan (PV); Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania); Valinhos, Capitã Lucimara (PSD) e seu vice, Osvaldo Rocco (PSD); Vinhedo, Dr. Dario (PTB) e Adézio Dias (vice-prefeito de Engenheiro Coelho).