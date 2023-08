PREFEITOS REFORÇAM APOIO AO TREM INTERCIDADES EM EVENTO EM CAMPINAS

Encontro discute projeto que prevê ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo

Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) reforçaram o apoio ao projeto do Trem Intercidades (TIC), que prevê a ligação entre Campinas e São Paulo, no evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade”, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC e Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI), nesta segunda-feira (21), no Royal Palm Plaza, em Campinas. Os chefes do Executivo municipal também pediram para o Governo do Estado de São Paulo que mantenha a previsão de realização do leilão do TIC para novembro deste ano.

O evento – liderado pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), ao lado do presidente do IMCI, Luigi Longo – contou com a presença do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e do subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto.

Também estiveram presentes os prefeitos de Campinas, Dário Saadi; de Americana, Chico Sardelli; de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan; de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, e de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli, além do deputado estadual Dirceu Dalben, secretários municipais e especialistas em mobilidade urbana.

“Esse evento dá continuidade à apresentação dos seis eixos estruturantes do projeto Infratech, iniciados em março. A discussão sobre o projeto do Trem Intercidades no Conselho da RMC foi um pedido do governador Tarcísio de Freitas, que está muito empenhado em transformar esse projeto em realidade. O TIC não é apenas uma conexão ferroviária, mas uma ponte entre o presente e o futuro da nossa mobilidade. Por isso, é muito importante que o leilão aconteça em novembro e que o projeto se concretize”, disse Gustavo Reis.

O secretário Benini, que é de Campinas, falou sobre os detalhes do TIC e apresentou aspectos técnicos do projeto. Ele disse que já há “quatro ou cinco consórcios interessados no projeto” e que o leilão está previsto para o final deste ano ou janeiro do ano que vem.

“Sou campineiro e tenho um interesse muito grande que esse projeto dê certo. Tem quatro ou cinco consórcios interessados no projeto. Eles pedem uma garantia e alguns ajustes, como no material rodante e parte elétrica, que serão feitos. A previsão é que o leilão aconteça no final deste ano ou em janeiro do ano que vem. Depois, tem mais uns cinco meses para a assinatura do contrato”, explicou Benini.

“Temos que observar de maneira objetiva o que é esse novo modelo de transporte urbano entre cidades. Estamos falando de sustentabilidade, eficiência e transformação urbana e econômica. Em curto tempo, o Estado de São Paulo será protagonista no transporte ferroviário”, afirmou Police Neto.

Já o prefeito Dário Saadi chamou a atenção para a necessidade de o trem vir a atender também outras cidades da região. “É um tema muito importante e também é preciso já pensarmos numa extensão do trem até as cidades da região, como Sumaré e Americana”, disse.

“Nosso objetivo hoje foi discutir a estratégia para melhor aproveitamento junto ao projeto do Trem Intercidades, que poderá trazer enorme impacto para nossa região”, finalizou Luigi Longo.

SOBRE O INFRATECH/RMC

O evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade” integra um pacote de seis áreas estruturantes de coleta de dados e diagnósticos do projeto Infratech – Gestão Pública Inteligente, do IMCI, que auxilia as ações do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

A plataforma Infratech foi lançada em 2022, pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. O projeto já conta com a certificação de 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech e estão aptos à sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.

O objetivo do Infratech é sensibilizar os agentes públicos para o entendimento dos benefícios que o adequado gerenciamento de dados pode trazer aos municípios e o impacto evolutivo que a tecnologia pode oferecer.

Foto: Ivair Oliveira