Prefeitura abre concurso para Guarda Civil Municipal

A Prefeitura publicou no Jornal Oficial desta sexta-feira, em edição extra, o extrato do edital de abertura do concurso público para Guarda Civil Municipal. O edital completo, com todos os detalhes e fases do concurso sairá no Jornal Oficial da próxima segunda-feira, 27.

Ao todo, são 5 vagas, sendo uma para mulher e quatro para homens, e a remuneração é de R$ 2.095,49 + 30% de periculosidade, além de Auxílio Refeição no valor mensal de R$ 362,53 e Auxílio Transporte no valor que exceder a 3% da renda mensal bruta. As inscrições serão realizadas através do site www.shdias.com.br a partir das 08h00 do dia 25 de abril até as 23h59 do dia 20 de maio.

São exigências mínimas para o cargo: Ensino Médio Completo e conhecimento na área de atuação, CNH categoria A/B, idade mínima 18 e máxima de 40 anos para investidura no cargo e altura mínima de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens.

