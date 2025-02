Prefeitura abre Espaço Mãe e Filho neste sábado com doses da Febre Amarela e Dengue

Sala estará aberta das 8h às 16h, em Artur Nogueira; 1ª e 2ª dose da vacina contra dengue estão liberadas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), realizará um novo ‘Dia D’ de Vacinação neste sábado (15), no Espaço Mãe e Filho, das 8h às 16h. Além da atualização da caderneta vacinal, a ação terá um foco especial na vacinação contra a febre amarela e a dengue, ambas doenças graves e preveníveis.

FEBRE AMARELA

A imunização contra a febre amarela está sendo intensificada no município, especialmente devido à classificação de Artur Nogueira como área ampliada para a doença. O esquema vacinal segue as recomendações do Ministério da Saúde:

-Crianças menores de cinco anos: primeira dose aos nove meses e segunda dose aos quatro anos.

-A partir dos cinco anos: aplicada em dose única, caso não haja comprovação de vacinação anterior.

-Moradores de áreas de risco (zona rural e periurbana): podem receber a vacina mesmo fora da faixa etária habitual, incluindo gestantes, puérperas e bebês entre seis e oito meses. Idosos acima de 60 anos devem passar por avaliação médica antes da aplicação.

VACINA CONTRA DENGUE

A vacinação contra a dengue também será reforçada, especialmente para garantir que os adolescentes completem o esquema vacinal. O imunizante está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com duas doses aplicadas em um intervalo de 90 dias.

Segundo a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, “muitas pessoas tomaram a primeira dose e ainda não retornaram para a segunda, o que compromete a eficácia da proteção”.

AÇÃO NA ÁREA RURAL

Além do ‘Dia D’, a Prefeitura iniciará neste sábado (15) a vacinação itinerante na área rural e periurbana de Artur Nogueira. A ação seguirá nos próximos sábados até que todas as regiões sejam atendidas.

ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL

Durante o ‘Dia D’, também estarão disponíveis vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos, incluindo doses contra Covid-19, gripe (Influenza), hepatites A e B, meningite, poliomielite, tríplice viral, varicela, HPV e outras.

Pais ou responsáveis devem comparecer com documento de identificação e caderneta de vacinação. A disponibilidade das doses pode variar conforme o repasse realizado pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira