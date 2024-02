PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VÔLEI DE PRAIA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, abriu inscrições para o Campeonato Municipal de Vôlei de Praia.

Serão aceitas inscrições para duplas (2×2) e para quartetos (4×4), tanto para o masculino quanto para o feminino.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br e ficarão disponíveis até o dia 15 de março para as duplas e até o dia 29 de março para os quartetos.

O campeonato terá início no dia 24 de março para a disputa de duplas e no dia 7 de abril para a disputa de quartetos. Os jogos serão realizados na quadra de areia do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

Foto: divulgação