Prefeitura abre inscrições para o Grupo de Tabagismo 2025

A Prefeitura Municipal, de Santo Antônio de Posse por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre nesta terça-feira, 8 de abril, as inscrições para o Grupo de Tabagismo 2025. A iniciativa, que visa oferecer apoio e orientação para pessoas que desejam parar de fumar, conta com apenas 50 vagas, que são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

O programa terá 12 encontros com palestras e atividades educativas, conduzidos por profissionais da área da saúde. As reuniões acontecerão no período da noite, no Centro Múltiplo do Idoso, com início previsto para o mês de maio.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (35) 99740-6547.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destaca a importância da ação no combate ao tabagismo e na promoção da qualidade de vida da população. “O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis e mortes precoces no mundo. Por isso, esse grupo é fundamental para oferecer suporte emocional, informações corretas e acompanhamento profissional a quem deseja parar de fumar. É uma oportunidade de transformação e cuidado com a saúde,” ressaltou.

A Secretaria reforça ainda que os participantes receberão todo o acompanhamento necessário ao longo do processo, com foco na escuta, acolhimento e mudança de hábitos.