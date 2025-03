PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO FEMININO DE VÔLEI DE PRAIA

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse abriu nesta quarta-feira, 12 de março, as inscrições para o Torneio Feminino de Vôlei de Praia, que será realizado no dia 29 de março, a partir das 8h, na quadra do Ginásio Municipal de Esportes. A competição será na categoria livre, permitindo a participação de atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência.

As interessadas podem se inscrever até o dia 24 de março, diretamente com o professor Gustavo, pelo telefone (19) 99691-3195. O Departamento de Esporte sugere que as participantes contribuam com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que serão destinados ao Lar Mãe Maria.

O coordenador municipal de Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho reforça que o evento promete movimentar a cidade e incentivar a prática do esporte, “convidados toda a população a prestigiar e apoiar a competição, que une esporte e solidariedade,” pontua.

Além do torneio, a Prefeitura reforça seu compromisso com o incentivo à prática esportiva, oferecendo aulas gratuitas de vôlei de praia aos sábados, das 8h às 12h, por meio da Escolinha de Esporte. As atividades são voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, proporcionando aprendizado e desenvolvimento esportivo.