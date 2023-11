Prefeitura abre inscrições para torneio de basquete 3×3 em Artur Nogueira

Torneio de verão masculino acontecerá em duas categorias: adulto livre e sub 17; saiba como se inscrever

A galera do basquete já pode se preparar, pois está chegando mais um torneio 3×3 promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira. A competição vai premiar duas categorias – adulto livre e sub 17, e as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Os meninos da categoria sub 17 têm até o dia 06 de dezembro, quarta-feira, para se inscrever. A competição acontecerá no dia 09 de dezembro, a partir das 8h, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues (Itamaraty).

Já para quem participa como adulto livre, o prazo para se inscrever se estende até o dia 13 de dezembro. Os jogos dessa categoria acontecerão no dia 16 de dezembro, também no Ginásio do Itamaraty, às 8h.

É importante ressaltar que as inscrições devem ser feitas de forma presencial na Secretaria de Esporte, localizada no Ginásio Maurício Sia. Os interessados devem levar RG e telefone para confirmar a participação.

O secretário da pasta, Caio Rodrigues, convida os amantes do basquete para participar do torneio. “Nossa cidade valoriza o esporte e está cheia de atletas com grande potencial. Com certeza os times nogueirenses vão mostrar o melhor deles em quadra, e estamos ansiosos para vibrar junto com eles”, exclama.

REQUISITOS PARA JOGAR

As vagas são limitadas a 8 equipes por categoria, e cada time deve ter 4 participantes.

Os jogadores da categoria sub 17 precisam ser moradores de Artur Nogueira.