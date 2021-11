Prefeitura agenda 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer e Astrazeneca nesta 5ª-feira

Pessoas maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até o dia 22 de junho também podem tentar marcar a 3ª pelo telefone 156 ou site da Prefeitura

APrefeitura de Paulínia libera nesta quinta-feira (18) o agendamento de 1ª, 2ª e 3ª doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e Astrazeneca.

A 1ª dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 está liberada desde as 9h desta quinta-feira para:

Crianças e adolescentes de 12 a 17 anos.

Essas pessoas serão imunizadas contra o coronavírus nesta sexta-feira e neste sábado, dias 19 e 20.

O agendamento da 2ª dose contra a Covid-19, de acordo com a Prefeitura, estará liberado às 14h desta quinta-feira para: crianças e adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a 1ª dose da Pfizer até o dia 24 de setembro; maiores de 18 anos que receberam a 1ª dose da Pfizer até o dia 29 de outubro; e para quem foi vacinado com a 1ª dose Astrazeneca até o dia 25 de outubro.

Esses grupos acimas serão imunizados neste sábado, dia 20.

Já a 3ª dose pode ser agendada, independentemente do laboratório da dose anterior, também a partir das 14h desta quinta-feira para os grupos formados pelas:

pessoas maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até o dia 22 de junho;

maiores de 60 anos que receberam a 2ª dose até o dia 20 de maio;

trabalhadores da Saúde que tomaram a 2ª dose até o dia 20 de maio; e

maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão que foram imunizados com a 2ª dose até o dia 30 de outubro.

Esse público-alvo será vacinado com a 3ª dose contra a Covid-19 no próximo sábado, dia 20; e na segunda e terça-feira que vem, dias 22 e 23.

O agendamento de todas as doses de vacinas contra a Covid-19 e para todos os grupos pode ser feito por meio do telefone 156 e do site da Prefeitura http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/.

A Administração municipal não divulgou a quantidade de vacinas que ofertará à população.