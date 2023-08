PREFEITURA ALERTA SOBRE TENTATIVA DE GOLPE COM COBRANÇA POR AULAS QUE SÃO GRATUITAS

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), comunica a população de que trata-se de tentativa de GOLPE as ligações feitas a munícipes cobrando taxas para as aulas no Mais Vida, programa destinado ao público da Melhor Idade.

Informamos que nenhuma atividade promovida pela Sejel é cobrada, assim como todas as aulas, das mais diversas modalidades e para as mais diferentes faixas etárias. Portanto, ignore ligações, mensagens de texto e outras formas de comunicação cobrando por aulas da Secretaria de Esporte.

Em caso de dúvida sobre alguma atividade da Sejel, fale com a gente. Ligue para o (19) 3814-2145 ou venha até aqui. Ficamos na Rodovia Deputado Nagib Chaib, nº 460, no bairro Morro Vermelho. E no Mais Vida, programa exclusivo para atendimento ao idoso, o telefone é o (19) 3806-1807 e o endereço é Rua João Bordignon, s/nº, na Vila Bordignon, perto do Centro.