Prefeitura amplia horário de atendimento no PSF do Jardim Minas Gerais

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou o horário de atendimento no Posto de Saúde da Família II (PSF II), no Jardim Minas Gerais, até as 19h, de segunda a sexta-feira. A medida foi adotada após uma solicitação do prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, cumprindo um compromisso assumido com a população da cidade.

Segundo o prefeito, “o horário de atendimento estendido foi um compromisso que eu assumi e estamos cumprindo. O funcionamento do Posto de Saúde até mais tarde vai possibilitar que o trabalhador, que precisa passar por atendimento médico, tenha disponível o serviço em um horário que não vai atrapalhar suas atividades diárias, como o trabalho, por exemplo”.

Entre os atendimentos médicos que podem ser feitos nesse horário, estão consultas com o clínico geral, renovação de receita médica de uso contínuo, além do encaminhamento com especialista. As consultas de urgência e emergência continuam sendo feitas no Pronto Atendimento Imediato (PAI).

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Lívia Mendes Simões Coelho, “as consultas neste horário acontecem com um clínico geral. Por isso, estamos estudando a demanda de serviços médicos e acompanhando como a população vai utilizar o atendimento nesse horário. Assim, saberemos quais os atendimentos serão necessários e se haverá possibilidade de ampliação para outros postos de saúde na cidade”.

Para utilizar o serviço não é necessário agendamento prévio, basta se dirigir a unidade de saúde, que fica na Rua Alexandre Boni, no Jardim Minas Gerais.