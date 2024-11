PREFEITURA ANTECIPA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria da Fazenda, anunciou nesta terça-feira, 26 de novembro, a antecipação do pagamento da 2ª parcela do 13º salário para todos os servidores municipais, incluindo efetivos, comissionados e contratados. A segunda parte do 13º, que poderia ser quitada até o dia 20 de dezembro, será paga no próximo dia 13, beneficiando cerca de 1.050 funcionários públicos.

“A medida reflete o esforço contínuo da administração em manter a política de valorização do funcionalismo municipal e o fortalecimento dos serviços públicos prestados à comunidade”, comentou o prefeito João Leandro Lolli.

Atualmente, o pagamento da primeira parcela é feito no mês de aniversário do servidor municipal, pela atual regra de antecipação. Além disso, a Prefeitura também realiza o pagamento dos salários dos servidores até o último dia de cada mês, antecipando em uma semana a quitação da folha salarial.