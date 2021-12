Prefeitura antecipa salário de janeiro para servidores

Valor foi depositado nesta quinta-feira (23) na conta bancária de todos os servidores públicos municipais

Os funcionários públicos de Engenheiro Coelho já podem sacar o salário de janeiro. Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura Municipal, realizou o pagamento antecipado de todos os salários. A medida foi autorizada pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, e, busca valorizar o funcionalismo público municipal.

Desde o início do mandado, o prefeito vem trabalhando para manter os compromissos financeiros em dia, principalmente, com os funcionários do município. Inclusive, o 13º foi pago de forma antecipada. “Queremos que nossos funcionários se sintam valorizados. Assim, teremos uma prestação de serviço de qualidade para a população”, ressaltou o prefeito.