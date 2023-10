Prefeitura anuncia aulas de instrumentalização no CEU das Artes em Artur Nogueira

Em parceria com o Projeto Retreta, serão disponibilizadas 180 vagas para aulas de violão, violino e banda marcial; inscrições se iniciam segunda-feira (9)

Reafirmando o compromisso de descentralizar e democratizar o acesso à arte, cultura, educação, esporte e lazer, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia aulas de instrumentalização na recém-inaugurada Praça CEU das Artes. A iniciativa é uma parceria com o Projeto Retreta, da Corporação Municipal 24 de Junho.

Segundo o secretário de Cultura & Turismo, Joaquim Pinheiro, estão sendo disponibilizadas 180 vagas, sendo 60 para oficina de violão; 60 vagas para violino; e 60 vagas para Banda Marcial. Todas as oficinas exigem idade mínima de 8 anos.

O prefeito Lucas Sia (PSD) enfatiza que a Administração Municipal está comprometida em abrir as portas da cultura e da arte para a comunidade. “Nas próximas semanas, aguardem por mais novidades, pois estaremos lançando novas oficinas nas áreas de esporte e cultura, proporcionando ainda mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos os nossos moradores,” diz.

Sia (PSD) ainda agradece. “Nosso muito obrigado ao maestro Ricardo Michelino por liderar esse projeto que, há anos, tem levado a arte e música aos quatro cantos da cidade, e transformando centenas de vidas. E por estender essa atividade para outros bairros”, frisa o chefe do Poder Executivo Municipal.

COMO SE INSCREVER

Os interessados deverão comparecer à Praça CEU das Artes, munidos de cópias da certidão de nascimento ou RG do aluno (a), cópia do RG do responsável e copia do comprovante de residência.

As matrículas podem ser feitas a partir do dia 9 de outubro, próxima segunda-feira, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé) está localizada na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores.