Prefeitura anuncia aulas de voleibol e futsal no CEU das Artes em Artur Nogueira

Inscrições já estão abertas e podem ser realizadas das 8h às 12h e das 13h às 16h30, de forma presencial

A galera do esporte tem muitos motivos para comemorar. A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, anuncia aulas de voleibol e futsal no CEU das Artes. A iniciativa promove a prática esportiva e o desenvolvimento de crianças e adolescentes do município.

Segundo o secretário da pasta, Caio Rodrigues, as aulas são oferecidas em horários diversos e voltadas à diferentes idades, a fim de que todos os interessados tenham oportunidade de participar.

Turmas de voleibol

Segundas e quartas-feiras

– 9h às 10h30 – iniciantes de 8 a 12 anos (misto)

– 14h às 15h – iniciantes de 8 a 12 anos

– 15h às 16h – treinamento de 13 a 16 anos

Turmas de futsal

Terças e quintas-feiras

– 18h às 19h30 – treinamento de 12 a 15 anos

O Prefeito Lucas Sia (PSD) expressa entusiasmo em relação à essa nova oportunidade aos jovens nogueirenses. “Estamos comprometidos em promover atividades esportivas de qualidade aos munícipes e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços da comunidade. Artur Nogueira respira esporte e o CEU das Artes é um espaço multifuncional para que essa prática seja expandida”, conclui.

COMO SE INSCREVER

Os interessados deverão comparecer à Praça CEU das Artes, munidos de cópias da certidão de nascimento ou RG do aluno (a), cópia do RG do responsável e copia do comprovante de residência.

As matrículas podem ser feitas das 8h às 12h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. É importante ressaltar que devido ao feriado desta quinta (12) e ponto facultativo na sexta (13), as inscrições serão retomadas na segunda-feira (16).

A Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé) está localizada na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores.

MAIS ESPORTE E CULTURA

Além das aulas esportivas, a Prefeitura também oferece aulas de instrumentalização em parceria com o Projeto Retreta da Corporação Municipal 24 de Junho.

Segundo o secretário de Cultura & Turismo, Joaquim Pinheiro, estão sendo disponibilizadas 180 vagas, sendo 60 para oficina de violão; 60 vagas para violino; e 60 vagas para Banda Marcial. Todas as oficinas exigem idade mínima de 8 anos.

As matrículas podem ser feitas no CEU das Artes das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.