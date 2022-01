Prefeitura anuncia início das obras do novo cemitério vertical de Artur Nogueira

Construção deve ser finalizada em 90 dias pela empresa Evolution Tecnologia Funerária Ltda; Aquisição de novo terreno para outro Cemitério está em fase de estudo de impacto ambiental



Mais uma vez, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia uma obra que atenderá uma antiga demanda da população. A pauta, dessa vez, é o aumento do número de vagas no Cemitério Municipal.

A fim de aumentar a vida útil do atual local e garantir que nogueirenses consigam sepultar entes queridos de maneira digna, prestando assim as últimas homenagens, o Poder Executivo iniciou as obras do novo Cemitério Vertical em Artur Nogueira. A construção tem previsão para ser concluída em aproximadamente 3 meses.

A secretária de Administração, Glauci Barbosa, explica que o clamor público existe há anos. “Não havia nenhum projeto elaborado ou em andamento da gestão passada. Herdamos o problema, mas estamos trabalhando com soluções. Após diversas reuniões, encontramos uma saída que estivesse dentro da possibilidade financeira nogueirense e dentro da lei”, explica.

Para que o investimento acontecesse, foi feito um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada que cumprisse as exigências técnicas com as devidas licenças ambientais. Com o menor valor ofertado, a Evolution Tecnologia Funerária Ltda venceu a licitação e iniciou os trabalhos.

Lucas Sia (PSD) conta que o governo municipal analisou e ponderou diversas possibilidades. “Dentre as alternativas, encontramos o cemitério vertical e ossuário. Desde o início, temos agido de maneira resolutiva, desenvolvendo estratégias que gerem benefícios aos moradores. Continuaremos seguindo essa linha”, frisa o chefe do Executivo nogueirense.

EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E PLANEJAMENTO

O valor da obra de instalação do cemitério vertical pré-fabricado, localizado próximo à rua Nair Fontana Rodrigues, nas proximidades do velório, é de R$ 637.596,80. Detalhes sobre as informações da homologação, equipamentos e instalações, projeto completo, valores e prazos podem ser adquiridos no Portal da Transparência via site da Prefeitura.

Fernando Arrivabene, secretário de Planejamento, corrobora que a falta de vagas para sepultamento nunca foi negligenciada pela atual gestão. “Não fechamos os olhos ao problema. A equipe está planejando desde que assumiu a administração. Assim que o Ossuário for concluído, irá liberar espaços para implantação de novos jazigos no Cemitério”, pontua o arquiteto e urbanista.

A aquisição de um novo terreno para a construção de outro Cemitério está em fase de estudos de impactos ambientais. De acordo com a Prefeitura, a preferência serão imóveis do município para que não haja novos custos de desapropriação.

PROJETO DE LEI

O Projeto de Lei (PL) para a implantação das cerca de 800 gavetas foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Lucas Sia (PSD). Regulamentado, o PL prevê o recolhimento de ossos provenientes de sepulturas abandonadas há mais de 10 anos no Cemitério de Artur Nogueira, o que possibilitará a liberação de espaços para futuras sepulturas.