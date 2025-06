Prefeitura anuncia noite de lançamento do 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira

Evento acontece nos dias 03 e 04 de julho, a partir das 18h, na Lagoa dos Pássaros

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, convida a população para a noite de lançamento do 5º Festival Gastronômico “Eita Trem Bão”, que acontecerá nos dias 03 e 04 de julho, quinta e sexta-feira, a partir das 18h, na Lagoa dos Pássaros.

Após o sucesso das edições anteriores, o evento volta com ainda mais sabor, música e diversão. Nesta edição, 14 estabelecimentos locais — parceiros na realização do evento — servirão pratos exclusivos em porções reduzidas e com preços acessíveis, para que o público possa experimentar uma variedade de sabores.

“O Festival Gastronômico já se tornou uma tradição muito querida em nossa cidade. Esta edição de lançamento, com dois dias de evento, é mais uma oportunidade incrível para valorizar os talentos da nossa gastronomia local, movimentar a economia e proporcionar momentos de lazer para as famílias. Estamos preparando tudo com muito carinho e esperamos todos vocês para mais uma edição de sucesso”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni.

Além da variedade gastronômica, o evento contará com atrações musicais e um ambiente acolhedor para toda a família.

A noite de lançamento conta com o apoio dos patrocinadores UniCesumar Artur Nogueira, Seguro Protege +, SKY Comunicação e Consórcio Embracon. Já o festival tem o patrocínio oficial da Net Aki e do Supermercado Vizinho.

Estabelecimentos participantes da Noite de Lançamento:

King

Paraíso das Delícias

Cancun

Hangar 44

Aprígio

Narrê

Pastel no Grau

Redblack

Villa Premium

Tapioca do Ju

Pereiras Pastéis

Feras Burguer

GK Lanches

Restaurante Tabatem

O FESTIVAL

O Festival Gastronômico já faz parte do calendário do município e reúne, anualmente, dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

Durante todo o mês de julho, os clientes poderão consumir os pratos nos próprios estabelecimentos, além das opções de delivery e drive-thru. Este ano, o tema do festival é “Eita Trem Bão”, uma homenagem especial à tradicional culinária mineira.