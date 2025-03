Prefeitura anuncia retomada das obras do Pronto-Socorro Avançado

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse inicia na próxima segunda-feira, 10 de março, as obras do Pronto-Socorro Avançado, localizado na região central do município.

Com uma área total de 2 mil m², distribuídos em dois pisos, o novo espaço tem como objetivo ampliar e melhorar o atendimento à população, proporcionando mais estrutura e qualidade nos serviços de saúde.

No projeto, o piso térreo será destinado ao funcionamento do Pronto-Socorro Avançado, contando com recepção, consultórios, salas para exames e procedimentos, além de espaços para urgência e emergência. Já o piso superior será reservado para futuras ampliações, de acordo com a demanda do município.

Essa é a quarta etapa da obra, que teve início em 2020. A licitação desta fase está estimada em aproximadamente R$ 1,8 milhão, dos quais cerca de R$ 87 mil já foram executados.

“Sabemos da espera longa da população por um atendimento de urgência mais eficiente e com melhores condições. Esta obra é uma das maiores prioridades da minha gestão, e estou comprometido em entregar à nossa cidade uma estrutura moderna, que atenda de forma digna a todos que precisarem.”, disse o prefeito Ricardo Cortez.

O investimento total na obra é de aproximadamente R$ 6 milhões, provenientes de recursos municipais, estaduais e federais. Além disso, a Prefeitura reforçou que a nova estrutura contará com equipamentos modernos e uma equipe especializada para melhorar a qualidade dos atendimentos.