Prefeitura ao seu lado: Holambra leva Gabinete Itinerante ao Fundão nesta quinta

Holambra promove nesta quinta-feira, dia 18 de maio, no Fundão, o segundo encontro do projeto “Prefeitura ao seu lado”, gabinete itinerante de gestão participativa que percorrerá diferentes bairros da cidade para reuniões de trabalho entre a administração municipal e a população. A ação, aberta a todos os moradores, acontecerá a partir das 19 horas no Barracão da Igreja, próximo à escola municipal Novo Florescer, na HBR-323.

O objetivo desta iniciativa é aproximar poder público e comunidade a partir da presença da equipe nas mais diversas regiões da cidade. Além do prefeito e vice, diretores municipais participarão dos encontros para dialogar com moradores, compreender demandas e planejar os serviços.

“Tivemos um primeiro encontro muito produtivo, em janeiro, no Camanducaia. Foi uma oportunidade de dialogar com quem vive no bairro e de programar ações para melhorar a rotina local”, explicou o prefeito Fernando Capato. “Acredito que temos condições de fazer mais e melhor quando estamos perto das pessoas, conversando, ouvindo. É essa a nossa meta com esse projeto. Tornar a estrutura da Prefeitura mais acessível às pessoas”.

Além do Camanducaia, que abriu o projeto no início do ano, e do Fundão, com reunião nesta quinta-feira, outros bairros deverão receber o “Prefeitura ao seu lado” nos próximos meses.