Prefeitura apoia campanha Janeiro Branco e promove evento sobre saúde mental

Iniciativa reuniu dinâmicas, roda de conversa e café da manhã, nesta quinta (25), em frente ao CAPS

Em uma iniciativa para promover o cuidado com a saúde mental, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, realizou um evento com a comunidade nogueirense na manhã desta quinta-feira (25).

A iniciativa aconteceu na área verde em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e teve início com uma dinâmica entre os participantes. Após os momentos de descontração, as profissionais da saúde realizaram rodas de conversa sobre o tema “Saúde mental na atualidade”.

O evento contou com a presença do secretário de Saúde Amarildo Boer, da chefe de Gabinete Mayra Barbosa, do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil Roberto Daher, e demais profissionais do CAPS.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou que o CAPS desempenha um papel crucial no município, e eventos como este são importantíssimos para incentivar uma comunidade mais consciente e acolhedora.

ATIVIDADES E CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL

As atividades, cuidadosamente planejadas, tornaram o espaço acolhedor e os participantes se sentiram a vontade para trocar experiências e reflexões sobre o assunto.

“Ficamos felizes em ver a população engajada em uma conversa tão importante sobre saúde mental. Nossa gratidão a todos que organizaram e participaram do evento. “, expressou Boer.

A abertura do evento ficou por conta da psicóloga Heloísa Carvalho e da estagiária Luiza Filippini. Logo após a dinâmica, a psicóloga Priscila Rissi conduziu uma roda de conversa sobre saúde mental na atualidade.

Por fim, o público conheceu e participou do relaxamento “Reiki”, com a pedagoga e cromoterapeuta Nilza Henrique. O encerramento foi marcado por sorteio de brindes, e um café da manhã especial.

Samara Pereira, enfermeira responsável pelo CAPS, também comemorou o sucesso do evento, e agradeceu a todos os presentes. “Tudo foi organizado com muito carinho. Esperamos que todos tenham se sentido em casa, e assim como nós, tenham saído com o coração quentinho”, concluiu.