Prefeitura apoia doação de sangue e mobiliza moradores em Artur Nogueira

Em parceria com o Hemocentro da Unicamp, ação acontece em 26 de outubro, a partir das 9h, na comunidade São Benedito

Na busca por fortalecer o elo solidário entre a comunidade e a saúde pública, a Prefeitura de Artur Nogueira volta a apoiar a campanha de doação de sangue – realizada a partir de parceria entre a Secretaria de Saúde e o Hemocentro da Unicamp. A ação acontece em 26 de outubro (quinta-feira), a partir das 9h, na comunidade São Benedito.

A coleta de sangue ocorrerá sob a orientação de profissionais de saúde, que irão tirar dúvidas e prestar apoio de informação aos doadores no local da campanha. A comunidade São Benedito fica na Rua Emílio Dias Prado, S/N, no bairro Nosso Chão.

“É uma oportunidade única para que os nogueirenses façam a diferença e contribuam para salvar vidas em um gesto de altruísmo e empatia”, enfatizou o prefeito Lucas Sia (PSD). Ele convida: “A participação da população é crucial para ajudar aqueles que precisam e contribuir para o bem-estar da nossa comunidade. Contamos com vocês para fazer a diferença”.

No momento da doação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial, preferencialmente RG ou CNH, além de informação do endereço completo, inclusive o CEP.