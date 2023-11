Prefeitura apresenta equipamento para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Na segunda-feira, 6, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, vistoriou as obras do novo equipamento da Secretaria Municipal de Saúde. As obras do CRAA – Centro de Referência do Autista de Amparo estão sendo efetivadas na Avenida da Saudade, 498.

Na ocasião, o chefe do Executivo, esteve com o grupo AMA-T, formado por mães de pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista, acompanhando a equipe multidisciplinar que será a responsável pelo novo Centro de Referência.

O local contará com atendimentos de fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicologia, fisioterapia, psicopedagogos e médicos especialistas. Serão 50 vagas inicialmente disponibilizadas e será observada a demanda para a adaptação futura da capacidade de atendimento.

Conforme relatou a representante do grupo AMA-T, Maria Penha De La Corte: “Anos atrás, nem no particular tínhamos o atendimento. Era uma escassez. Pensamos principalmente nas pessoas que necessitam unicamente do SUS – Sistema Único de Saúde. Esse centro vai beneficiar e muito, essa população”. Desta forma, Amparo ganhará seu primeiro equipamento voltado ao atendimento de pessoas com T.E.A.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental da Estância de Amparo, Tamara do Amaral, o local contará com equipe multidisciplinar especializada para o autismo e com treinamento ABA (Applied Behavior Analysis, cuja tradução livre é Análise do Comportamento Aplicada), que consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento se torne independente.

“Estou acompanhando de perto as obras e confesso que estou muito ansioso para inaugurar o mais rápido possível. Há muito empenho das mães e nosso para que esse equipamento esteja funcionando rapidamente, para o atendimento desse grupo”, ressaltou o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins.