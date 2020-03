PREFEITURA APROVA E LEI QUE PROÍBE FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM ESTAMPIDO EM JAGUARIÚNA ENTRA EM VIGOR

O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, sancionou nesta semana a Lei nº 2682/2020 que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido em todo território de Jaguariúna. A nova determinação tem como objetivo preservar a vida dos animais, dos idosos e das pessoas autistas. Essa era uma reivindicação antiga da população.

De acordo com o prefeito, a aprovação desta medida mostra que Jaguariúna é uma cidade preocupada com todos os seus moradores e com os animais. “Com ideias modernas e inovadoras, estamos protegendo e resguardando o município de atitudes que causam transtornos. Fizemos o que tinha que ser feito”, avaliou Gustavo Reis.

O texto da nova Lei, de autoria do vereador José Muniz, impõe que a proibição de fogos com barulho se aplique para recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e locais privados, em todos os períodos do ano.

No entanto, podem ser usados fogos de artifício com efeitos de cores, os ditos luminosos, que produzem efeitos visuais sem tiro. O não cumprimento dessa medida acarretará em multa para o infrator.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Divulgação