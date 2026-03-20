Prefeitura apura procedimentos internos em unidade de educação infantil de Santo Antônio de Posse

Caso envolve a EMEI Olga Amélia, no bairro Vila Rica, e motivou afastamentos preventivos para garantir a apuração

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse informou que apura a condução de procedimentos internos em uma unidade de educação infantil do município. O caso envolve a EMEI Olga Amélia, localizada no bairro Vila Rica, e, segundo a administração municipal, medidas administrativas já foram adotadas para assegurar a apuração dos fatos.

De acordo com a Prefeitura, os envolvidos foram afastados preventivamente de suas funções, enquanto o procedimento segue em andamento sob sigilo, conforme prevê a legislação. A administração também afirmou que permanece à disposição para prestar esclarecimentos dentro dos limites legais.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse informa que foi identificada uma situação em apuração em uma das unidades escolares do município, motivo pelo qual foram imediatamente adotadas as medidas administrativas cabíveis.

As pessoas envolvidas foram afastadas de suas funções de forma preventiva, visando garantir a lisura e a imparcialidade do processo de apuração.

Ressalta-se que os procedimentos estão em andamento e tramitam sob sigilo, conforme previsto em lei, com o objetivo de preservar as partes envolvidas e assegurar a correta condução das investigações.

A Prefeitura permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos órgãos competentes e à população, dentro dos limites legais.