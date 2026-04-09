Polícia Militar registra prisões por tráfico, captura de procurado e atende ocorrências em Mogi Guaçu e Mogi Mirim

Ações distintas foram realizadas na noite de quarta-feira e envolveram tráfico de drogas, ameaça e violência doméstica

Polícia Militar atendeu diversas ocorrências na noite de quarta-feira, 8 de abril, nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, resultando em prisões, apreensões e atendimento a vítimas.

Em Mogi Guaçu, no bairro Santa Terezinha I, equipes de Força Tática prenderam dois indivíduos por tráfico de drogas e capturaram um procurado pela Justiça. Durante patrulhamento, os policiais flagraram uma negociação de entorpecentes entre três pessoas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os envolvidos tentaram interromper a ação, dispensando drogas e ocultando valores. Na abordagem, um dos suspeitos admitiu a venda, enquanto outro seria responsável pelo dinheiro. O terceiro afirmou ser usuário.

Durante buscas nas proximidades, foram localizados microtubos de cocaína. Após consulta, também foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária.

Ainda em Mogi Guaçu, no bairro Ypê I, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça. Três pessoas relataram terem sido ameaçadas por um homem que estaria armado.

Os policiais foram até a residência do suspeito, que entregou voluntariamente uma carabina de pressão. Durante o atendimento, houve novo desentendimento entre as partes, sendo necessária a intervenção da equipe. Todos foram levados ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada e, após orientações, as partes foram liberadas.

Já em Mogi Mirim, no bairro Linda Chaib, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica. Segundo relato, uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro, que teria invadido a residência.

A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada à unidade de saúde para avaliação médica. Durante a ocorrência, duas espingardas foram apreendidas na residência.

As ocorrências seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12