Operação conjunta prende 12 pessoas e apreende drogas e contrabando em Campinas

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil resultou na prisão de 12 pessoas na manhã desta quinta-feira, dia 30, em Campinas. A ação, denominada Operação Response, teve como foco o combate a roubos, furtos e ao tráfico de drogas.

A primeira fase foi realizada nos bairros Santa Mônica, São Marcos e Paranapanema, definidos a partir de um mapeamento de inteligência baseado nos índices criminais da região.

A operação contou com a participação de 97 policiais e 41 viaturas, envolvendo equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar, do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia e da Divisão Especializada de Investigações Criminais.

De acordo com o balanço preliminar, seis pessoas foram presas em flagrante, sendo três por tráfico de drogas, duas por furto e uma por contrabando. Também foram cumpridos dois mandados de prisão, um por tráfico e outro por homicídio.

Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 2 quilos de maconha e haxixe, 3,2 mil maços de cigarros contrabandeados e duas máquinas caça-níqueis. Um termo circunstanciado por jogo de azar também foi registrado.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Response terá novas fases e poderá ser ampliada para outras regiões da cidade, conforme o avanço das investigações e análise dos indicadores criminais.

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