PREFEITURA ATENDE PEDIDO DA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA E RETOMA PATRULHA MARIA DA PENHA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, atendeu a um pedido da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna e anunciou a retomada da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, especializada no atendimento a ocorrências envolvendo mulheres.

Criada pela Lei Municipal nº 2.455, a Patrulha Maria da Penha foi instituída no âmbito do Programa “Anjo da Guarda da Mulher”, com o objetivo de proteção de mulheres em situação de violência doméstica, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Municipal de Jaguariúna.

A novidade foi anunciada pela Prefeitura durante o Primeiro Ato Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, na Praça Umbelina Bueno, no Centro da cidade. O ato foi realizado pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna e em parceria com UniFAJ, Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Jaguariúna e Polícia Civil.

“Neste Dia Internacional da Mulher, anunciamos essa medida importante para garantir a proteção e segurança de todas as mulheres da nossa cidade. A violência contra as mulheres deve ser combatida todos os dias. Não podemos admitir que as mulheres sejam silenciadas. Agradeço a indicação e a participação da Procuradoria das Mulheres da Câmara Municipal de Jaguariúna para que esse projeto voltasse a funcionar”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.