Prefeitura atinge 50% de recapeamento asfáltico do pacote de 20 vias de Mogi Guaçu

Nesta semana, a Administração Municipal já atingiu 50% do trabalho de recapeamento asfáltico do novo pacote de 20 ruas de diversos bairros do município. Ao todo, 10 vias já receberam o serviço totalizando 3,5 km de nova malha viária do total, o que representa 65% do recape previsto neste pacote de 5,4 km. Até o momento, 163 ruas e avenidas da cidade foram beneficiadas com novo pavimento asfáltico nos últimos três anos e meio dentro do maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu

Na manhã desta terça-feira, 6 de agosto, o recape foi concluído em 328,07 metros lineares da Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, no Imóvel Pedregulhal, até as proximidades do cruzamento dela com a Avenida 9 de Abril. Já a intervenção do serviço no trecho de entroncamento da avenida será executada nessa quarta-feira, 7. Além disso, no mesmo bairro também foram beneficiadas com nova malha viária 186,80 metros lineares da Rua João Franco Bueno e outros 190,26 metros lineares da Rua Roque Guazeli.

Na sequência, a Construtora Simoso, empresa responsável pelo trabalho, iniciou a segunda etapa do pacote por três vias do Centro de Mogi Guaçu, sendo elas: Rua Dr. Luiz Anhaia Melo (188,62 metros lineares); Rua Domingos Brunelli (155,45 metros lineares); e Rua Gastão Vidigal (133,36 metros lineares). O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

Pacote

Este novo pacote do projeto de recuperação viária foi iniciado em 25 de julho. Portanto, em 13 dias de serviço já foram beneficiadas 50% das ruas selecionadas para serem contempladas com novo recapeamento. O serviço começou com a execução de dois trechos da Rua Bauru, sendo a primeira extensão com recapeamento de 229,36 metros lineares a partir do cruzamento da Rua Bauru com a Avenida Washington Luiz, no Bairro da Capela, até o cruzamento da via com Rua Pirajuí, na Vila São Carlos (trecho 2).

Já na segunda extensão da Rua Bauru recebeu nova malha viária de 704,28 metros lineares do cruzamento entre as Ruas Bauru e Pirajuí, na Vila São Carlos, até a Avenida dos Trabalhadores, no Jardim da Lagoa (trecho1).

A Prefeitura de Mogi Guaçu também já executou o recape de 699,96 metros lineares da Rua Americana e outros 87,12 metros lineares da Rua Porto Ferreira, no Jardim Santo Antonio. Depois, o trabalho foi realizado em 161,87 metros lineares da Rua Avaré, no Jardim Cruzeiro e em 117,69 da Rua Manoel de Paula, no Bairro da Capela.

Na sequência, o trabalho foi executado em duas vias do Jardim Boa Esperança, sendo em 224,47 metros lineares da Rua João Gomes da Silva e em outros 224,46 metros lineares da Rua Mario de Campos. E após, foi feito em 471,46 metros lineares da Rua Goiânia, na Vila São João.

O recape asfáltico das 19 vias, além da Rua Bauru (trecho 1), é executado por meio de convênio da Prefeitura de Mogi Guaçu com o Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com orçamento de R$ 2.153.350,38. Já o trabalho no segundo trecho da Rua Bauru tem o valor de R$ 121.649,62, sendo conquistado através de convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo.

Vias contempladas

1) Rua Americana, Jardim Santo Antonio

2) Rua Avaré, Jardim Cruzeiro

3) Rua Arthur Nogueira, Vila São Carlos

4) Rua Jundiaí, Vila São Carlos

5) Rua Décio Bueno, Vila Santa Júlia

6) Rua Domingos Brunelli, Centro

7) Rua Gastão Vidigal, Centro

8) Rua Dr. Luiz de Anhaia Melo, Centro

9) Rua Domingos Sínico, Jardim Guaçu Mirim II

10) Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, Imóvel Pedregulhal

11) Rua Goiânia, Vila São João

12) Rua João Franco Bueno, Imóvel Pedregulhal

13) Rua Roque Guazeli, Imóvel Pedregulhal

14) Rua Manoel de Paula, Bairro da Capela

15) Rua Porto Ferreira, Jardim Santo Antonio

16) Rua Siqueira Campos, Centro

17) Rua Salgado Júnior, Centro

18) Rua João Gomes da Silva, Jardim Boa Esperança

19) Rua Mario de Campos, Jardim Boa Esperança

20) Rua Bauru, Jardim da Lagoa (trecho1) e Bairro da Capela (trecho 2)